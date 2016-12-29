Останнє в розділі
100 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 15:36
Срна отримав від Барселони нову пропозицію про трансфер
Даріо Срна отримав пропозицію від Барселони з особистих умов контракту.
За інформацією Mundo Deportivo, запропоновану іспанським грандом угоду не можна назвати щедрою.
Раніше повідомлялося, що керівництво Шахтаря готове відпустити Срну в Барселоні безкоштовно вже в січні насутпного року, пише ua-football.com.
Також була інформація, що у послугах Срни зацікавлені англійські клуби.
|Даріо Срна
— 0
Читай також
|
29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua