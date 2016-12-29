Срна отримав від Барселони нову пропозицію про трансфер

Даріо Срна отримав пропозицію від Барселони з особистих умов контракту.

За інформацією Mundo Deportivo, запропоновану іспанським грандом угоду не можна назвати щедрою.

Раніше повідомлялося, що керівництво Шахтаря готове відпустити Срну в Барселоні безкоштовно вже в січні насутпного року, пише ua-football.com.

Також була інформація, що у послугах Срни зацікавлені англійські клуби.