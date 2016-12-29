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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 17:12
До 2021 року Фіорентина хоче побудувати новий стадіон
Фіорентина підтвердила плани на будівництво нового стадіону на 40 тисяч місць.
Вартість об'єкта оцінюється у 300 мільйонів євро, інформує Football Italia.
"Фіалки" заявили про плани на будівництво ще у 2012 році, але через бюрократичну тяганину тільки зараз оформили проект.
"Припустимо, ще два роки піде на все узгодження, й у 2019 році будівництво почнеться. До 2021 року Фіорентина зможе провести перший матч на новому стадіоні", - повідомили у клубі.
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29.12.2016
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