До 2021 року Фіорентина хоче побудувати новий стадіон

Фіорентина підтвердила плани на будівництво нового стадіону на 40 тисяч місць.

Вартість об'єкта оцінюється у 300 мільйонів євро, інформує Football Italia.

"Фіалки" заявили про плани на будівництво ще у 2012 році, але через бюрократичну тяганину тільки зараз оформили проект.

"Припустимо, ще два роки піде на все узгодження, й у 2019 році будівництво почнеться. До 2021 року Фіорентина зможе провести перший матч на новому стадіоні", - повідомили у клубі.