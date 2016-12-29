Ліверпуль цікавиться голкіпером Мілана

Воротар Мілана Дієго Лопес, який виступає на правах оренди за Еспаньол, цікавий Ліверпулю.



Як стверджує Daily Star, англійці мають намір звернутися до керівників міланського клубу з метою викупу контракту голкіпера в майбутнє трансферне вікно.



Тренерський штаб і вболівальники Ліверпуля незадоволені грою голкіперів команди - Лоріса Каріуса і Сімона Міньоле.



Лопес, навпаки, проводить в складі "папуг" один з кращих сезонів у кар'єрі, незважаючи на те, що в сезоні-2015/16 іспанець практично не грав, інформує СЭ.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль планує підписати голкіпера Манчестер Сіті Джо Гарта.