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75 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 18:26
Ліверпуль цікавиться голкіпером Мілана
Воротар Мілана Дієго Лопес, який виступає на правах оренди за Еспаньол, цікавий Ліверпулю.
Як стверджує Daily Star, англійці мають намір звернутися до керівників міланського клубу з метою викупу контракту голкіпера в майбутнє трансферне вікно.
Тренерський штаб і вболівальники Ліверпуля незадоволені грою голкіперів команди - Лоріса Каріуса і Сімона Міньоле.
Лопес, навпаки, проводить в складі "папуг" один з кращих сезонів у кар'єрі, незважаючи на те, що в сезоні-2015/16 іспанець практично не грав, інформує СЭ.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль планує підписати голкіпера Манчестер Сіті Джо Гарта.
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