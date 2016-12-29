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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 18:45
Динамо продовжило угоду з ще одним гравцем команди U-19
18-річний нападник Владислав Алєксєєв, старий контракт якого з київським Динамо добіг завершення, підписав із клубом нову угоду.
Про це інформує прес-служба Динамо.
У поточному сезоні Алєксєєв зіграв за Динамо U-19 15 матчів (9 у стартовому складі), провів на полі 964 хвилини і забив 2 голи.
Крім того, Владислав прийняв участь в 5 матчах Юнацької Ліги УЄФА, провів у грі 342 хвилини.
Новий контракт юного форварда з Динамо розрахований на один рік.
Раніше нові угоди з Динамо до 31 грудня 2020 року підписали хавбеки Богдан Ледньов і Володимир Шепелєв.
|Владислав Алєксєєв. Світлина ФК Динамо Київ
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