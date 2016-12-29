Динамо продовжило угоду з ще одним гравцем команди U-19

18-річний нападник Владислав Алєксєєв, старий контракт якого з київським Динамо добіг завершення, підписав із клубом нову угоду.

Про це інформує прес-служба Динамо.

У поточному сезоні Алєксєєв зіграв за Динамо U-19 15 матчів (9 у стартовому складі), провів на полі 964 хвилини і забив 2 голи.

Крім того, Владислав прийняв участь в 5 матчах Юнацької Ліги УЄФА, провів у грі 342 хвилини.

Новий контракт юного форварда з Динамо розрахований на один рік.

Раніше нові угоди з Динамо до 31 грудня 2020 року підписали хавбеки Богдан Ледньов і Володимир Шепелєв.