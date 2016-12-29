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29.12.2016  19:20

Олімпік може підсилитися захисником клубу Оболонь-Бровар

Олімпік у період зимового трансферного вікна може підсилитися захисником клубу Оболонь-Бровар Різваном Аблітаровим.

Про це повідомляє Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що Аблітаров залишив Оболонь-Бровар і має пропозицію з боку клубів української Прем'єр-ліги.

Раніше 27-річний захисник виступав за Буковину, латвійську Даугаву і Титан.

Як відомо, Олімпік шукає новий стадіон для проведення домашніх матчів.
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