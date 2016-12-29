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29 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 19:20
Олімпік може підсилитися захисником клубу Оболонь-Бровар
Олімпік у період зимового трансферного вікна може підсилитися захисником клубу Оболонь-Бровар Різваном Аблітаровим.
Про це повідомляє Sport Arena.
Раніше повідомлялося, що Аблітаров залишив Оболонь-Бровар і має пропозицію з боку клубів української Прем'єр-ліги.
Раніше 27-річний захисник виступав за Буковину, латвійську Даугаву і Титан.
Як відомо, Олімпік шукає новий стадіон для проведення домашніх матчів.
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