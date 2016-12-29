Прибуток Шахтаря за сезон 15/16 перевищив прибуток за сезон 14/15 на 1,6 млрд

Загальний показник прибутку Шахтаря з урахуванням ПДВ склав 2 млрд 704 млн 700 тисяч грн.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Це на 73,5% більше, ніж в попередньому сезоні (1,6 млрд).

Загальний прибуток від продажу і оренди футболістів в сезоні 2015/16 склав 1 млрд 762 млн грн.

Прибуток клубу від УЄФА і ФІФА склали 586 млн 300 тисяч грн.

Сумарний дохід від комерційної діяльності склав 356 млн 400 тис грн, що на 179 млн 400 тисяч більше, ніж в сезоні 2014/15.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Шахтаря отримує "чорну" зарплату в 15 разів більшу, ніж офіційна.