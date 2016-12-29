Зозуля може продовжити кар'єру в Китаї

Китайський клуб цікавиться нападником Бетіса Романом Зозулеюю.

Про це повідомляє Eldesmarque.

Зозуля пропустив вчорашнє тренування, так як зайнятий пошуком нової команди.

Клуб з Китаю готовий повністю викупити контракт українця, передає Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Зозуля може продовжити кар'єру в ПАОК.

Раніше повідомлялося, що Зозулю планує підписати німецький Дармштадт.

Як відомо, в Бетісі повідомили, що мають намір розстатися з нападником збірної України.