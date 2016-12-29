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374 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 20:25
Зозуля може продовжити кар'єру в Китаї
Китайський клуб цікавиться нападником Бетіса Романом Зозулеюю.
Про це повідомляє Eldesmarque.
Зозуля пропустив вчорашнє тренування, так як зайнятий пошуком нової команди.
Клуб з Китаю готовий повністю викупити контракт українця, передає Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Зозуля може продовжити кар'єру в ПАОК.
Раніше повідомлялося, що Зозулю планує підписати німецький Дармштадт.
Як відомо, в Бетісі повідомили, що мають намір розстатися з нападником збірної України.
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