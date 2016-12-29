Новий тренер Федецького й Олійника сказав, коли саджатиме українців у запас

Новий головний тренер Дармштадта Торстен Фрінгс підкреслив, що важливим аспектом роботи є довіра команди до тренера.

За його словами, він знає, як функціонує команда, і як нею треба управляти.

Слова Фрінгса наводить офіційний сайт німецького клубу.

"Якщо команда довіряє тренеру, то вона починає додавати. Я сам бачив, як важко командам доводиться грати у гостях у Дармштадта. Тут кожен бореться за кожного", - сказав він.

"Командний дух, бажання проявити себе по максимуму, змусити вболівальників знову повністю заповнювати трибуни - ось те, до чого нам треба прийти. У кого немає до цього бажання, того я безпощадно буду саджати у запас", - підсумував Фрінгс.

Нагадаємо, за Дармштадт грають українці Артем Федецький і Денис Олійник.