Московський Спартак домовився про перехід екс-форварда Шахтаря

Спартак влагодив останні формальності з придбання 29-річного нападника Мілана Луїса Адріано.

Про угоду офіційно буде оголошено у найближчі дні.

До "червоно-білих" бразилець приєднається на перших зимових зборах, який розпочнеться 18 січня в ОАЕ, стверджує "СЭ".

Форвард дістанеться москвичам безкоштовно, за винятком агентських виплат, які коштуватимуть значно менше 7 мільйонів євро.

Спочатку саме цю суму Мілан хотів отримати за Луїса Адріано, але потім керівництво "червоно-чорних" порахувало, що економії на зарплаті гравця (близько 4 мільйонів євро на рік при контракті до 2020 року) буде досить.

Оклад нападника у Спартаку складе більше 3 мільйонів євро, що зробить його найбільш високооплачуваним гравцем. Угода, швидше за все, буде підписана на 2,5 роки.