Московський Спартак домовився про перехід екс-форварда Шахтаря
Спартак влагодив останні формальності з придбання 29-річного нападника Мілана Луїса Адріано.
Про угоду офіційно буде оголошено у найближчі дні.
До "червоно-білих" бразилець приєднається на перших зимових зборах, який розпочнеться 18 січня в ОАЕ, стверджує "СЭ".
Форвард дістанеться москвичам безкоштовно, за винятком агентських виплат, які коштуватимуть значно менше 7 мільйонів євро.
Спочатку саме цю суму Мілан хотів отримати за Луїса Адріано, але потім керівництво "червоно-чорних" порахувало, що економії на зарплаті гравця (близько 4 мільйонів євро на рік при контракті до 2020 року) буде досить.
Оклад нападника у Спартаку складе більше 3 мільйонів євро, що зробить його найбільш високооплачуваним гравцем. Угода, швидше за все, буде підписана на 2,5 роки.
|Луїс Адріано
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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