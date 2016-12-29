Останнє в розділі
254 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 21:40
Екс-гравець Дніпра може змінити клуб у чемпіонаті Франції
Півзахисник Реймса та збірної Грузії Джаба Канкава може продовжити кар'єру у Метці.
Про це повідомляє L'Union.
Клуб вищого французького дивізіону зацікавлений в оренді 30-річного хавбека.
Канкава перейшов у Реймс влітку 2015 року з Дніпра за 4 мільйони євро.
Нагадаємо, ще навесні була інформація, що Канкава залишить французький Реймс.
— 0
|
29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua