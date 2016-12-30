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29.12.2016
161 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 08:22
Рибка підпише з турецьким клубом контракт на два роки
Контракт Олександра Рибки з Карабюкспором буде розрахований на два роки, інформує турецький портал Sehrivan Haber.
Про це повідомив представник турецького клубу Толга Гюл.
"Ми підписали попередній дворічний контракт з Рибкою.
Талановитий воротар повинен незабаром приєднатися до тренувального табору команди в Анталії. Коли відкриється період дозаявок, то ми офіційно все оформимо, - цитує Гюла dynamomania.com.
Нагадаємо, що в Карабюкспор нещодавно перейшов екс-форвард Шахтаря Євгеній Селезньов.
|Олександр Рибка
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