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30.12.2016  08:22

Рибка підпише з турецьким клубом контракт на два роки

Контракт Олександра Рибки з Карабюкспором буде розрахований на два роки, інформує турецький портал Sehrivan Haber.

Про це повідомив представник турецького клубу Толга Гюл.

"Ми підписали попередній дворічний контракт з Рибкою.

Талановитий воротар повинен незабаром приєднатися до тренувального табору команди в Анталії. Коли відкриється період дозаявок, то ми офіційно все оформимо, - цитує Гюла dynamomania.com.

Нагадаємо, що в Карабюкспор нещодавно перейшов екс-форвард Шахтаря Євгеній Селезньов.

Олександр Рибка
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