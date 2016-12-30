Рибка підпише з турецьким клубом контракт на два роки

Контракт Олександра Рибки з Карабюкспором буде розрахований на два роки, інформує турецький портал Sehrivan Haber.

Про це повідомив представник турецького клубу Толга Гюл.

"Ми підписали попередній дворічний контракт з Рибкою.

Талановитий воротар повинен незабаром приєднатися до тренувального табору команди в Анталії. Коли відкриється період дозаявок, то ми офіційно все оформимо, - цитує Гюла dynamomania.com.

Нагадаємо, що в Карабюкспор нещодавно перейшов екс-форвард Шахтаря Євгеній Селезньов.