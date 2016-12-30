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29.12.2016
13 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 09:06
Екс-форвард Карпат може повернутися в чемпіонат Казахстану
Нападник Дачії Максим Фещук може повернутися в Казахстан.
Представники Фещука ведуть переговори з трьома клубами Казахстану, інформує sports.kz.
31-річний екс-нападник Карпат в 2015 році виступав за карагандинський Шахтар.
|Максим Фещук
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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