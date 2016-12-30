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30.12.2016  09:06

Екс-форвард Карпат може повернутися в чемпіонат Казахстану

Нападник Дачії Максим Фещук може повернутися в Казахстан.

Представники Фещука ведуть переговори з трьома клубами Казахстану, інформує sports.kz.

31-річний екс-нападник Карпат в 2015 році виступав за карагандинський Шахтар.

Максим Фещук
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