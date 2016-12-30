Захисник Дніпра хоче повернутися в Бразилію

Бразильський захисник Дніпра Андресон Піко розповів про те, що йому хотілося повернутися на батьківщину і там продовжити кар'єру.

Але при цьому гравець визнав, що з конкретними пропозиціями до нього ніхто не звертався, повідомляє xsport.ua з посиланням на correiodopovo.com.

"До мене ніхто не звертався. Є люди, які говорили, що є інтерес з боку Інтернасьоналя, але конкретних пропозицій поки не отримував. Якщо вони надійдуть, я буду радий їх прийняти.

Мені б хотілося повернутися у Бразилію, щоб бути ближче до сім'ї.

Інтернасьонал? Це як і раніше великий клуб, незважаючи на виліт в Серію Б. Я не дивитимуся на ім'я клубу або дивізіон, в якому він грає", - розповів Піко.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Піко виступав за Дніпро на правах оренди.