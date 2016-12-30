Останнє в розділі
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 10:49
Канкава може змінити команду в чемпіонаті Франції
Колишній хавбек Дніпра, який нині захищає кольори Реймса, Джаба Канкава зацікавив Метц.
За інформацією L'Union, грузинський півзахисник може відправиться в піврічну оренду.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні, велику частину якого Канкава пропустив із-за травми, футболіст відіграв 6 матчів за Реймс, пише ua-football.com.
|Джаба Канкава
— 0
|
29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua