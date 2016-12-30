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106 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 10:56
У Тайсона підтвердили факт переговорів з бразильським клубом
Тайсон веде переговори лише з Інтернасьйоналом.
Про це заявив агент лідера Шахтаря Дієго Дорнеллес.
Агент заявив, що, окрім Інтернасьйонала, зараз переговори ні з ким принципово не ведуться.
"Якщо ми говоримо з одним клубом, то не ведемо переговорів з іншими. Це принцип нашої роботи", – цитує Дорнеллеса Футбол 24 з посиланням на Lance.com.br.
Раніше повідомлялося, що Тайсон і Шахтар не можуть домовитися по новому контракту.
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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