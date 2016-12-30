У Тайсона підтвердили факт переговорів з бразильським клубом

Тайсон веде переговори лише з Інтернасьйоналом.

Про це заявив агент лідера Шахтаря Дієго Дорнеллес.

Агент заявив, що, окрім Інтернасьйонала, зараз переговори ні з ким принципово не ведуться.

"Якщо ми говоримо з одним клубом, то не ведемо переговорів з іншими. Це принцип нашої роботи", – цитує Дорнеллеса Футбол 24 з посиланням на Lance.com.br.

Раніше повідомлялося, що Тайсон і Шахтар не можуть домовитися по новому контракту.