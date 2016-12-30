Китайці готові заплатити за Роналду 300 млн євро

Китайський клуб пропонує за Кріштіану Роналду 300 млн євро.

Про це заявив футбольний агент Жорже Мендеш.

"Китайський клуб пропонує за Роналду 300 млн євро і зарплата - 100 млн євро на рік. Але гроші це не найголовніше. Реал - це його життя", - цитує агента Sky Sports Italia.

Нагадаємо, що аргентинський нападник Карлос Тевес після переходу в китайський клуб Шанхай Шеньхуа став найбільш високооплачуваним футболістом на планеті.