Суми можуть знятися з Першої Ліги

Суми, що виступають в першій лізі, знаходяться під загрозою зникнення.

Про це повідомляє Matchday.

Клуб шукає ще одного спонсора. Якщо його не вдасться знайти, то Суми можуть припинити існування.

Відзначається, що нинішній головний спонсор "Сумське НВО" не планує припиняти фінансування сумчан в 2017 році.

Раніше повідомлялося, що в Сумах на контрактах залишилися тільки шість гравців.