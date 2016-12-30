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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 12:07
Барселона може підписати 18-річного французького захисника
Барселона може посилитися захисником Зальцбурга Дайо Упамекано, стверджує Mundo Deportivo.
Також інтерес до 18-річного француза проявляє Ювентус.
У нинішньому чемпіонаті Австрії Упамекано провів 15 матчів.
Дайо є одним з основних гравців юнацької збірної Франції.
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29.12.2016
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