Тернопіль і Маріуполь - серед пріоритетних міст Шахтаря в сезоні 2016/2017. Документ

В плані Шахтаря на сезон 2016/2017 на домашні матчі команди значиться шість міст України.

Про це ідеться в інсайдерській інформації Чемпіона щодо комерційних ідей Шахтаря на сезон 2016/2017. Серед пріоритетних міст відсутній Львів, де Шахтар проводив останні три сезони.

До списку міст, де міг би грати Шахтар потрапили Харків, Запоріжжя, Суми, Маріуполь та навіть Тернопіль.

Раніше Чемпіон повідомляв, що Шахтар на початку 2017 року планує свій переїзд зі Львова.

Пізніше підтвердилося, що вже матч 1/16 фіналу Ліги Європи з Сельтою Шахтар проведе в Харкові, 23 лютого, на стадіоні Металіст.

Таблиця 1