В Сербії за договірні матчі штрафують на 1,5 тисячі євро

Чотири сербські клуби Першої ліги, позбавлені очок і оштрафовані за участь в договірних матчах.

Про це повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Сербії.

З учасників матчів БСК Борча - ЧСК Півара і Бежанія - Мачва були зняті по три очки. Також кожна з цих команд була оштрафована на 200 тис. динарів (близько € 1630 тис.).

Також у футбольному союзі Сербії проводять розгляди щодо Оджака і Будочності, а також деяких матчів суперліги, по якій були отримані заявки від УЄФА.