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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 14:25
В Сербії за договірні матчі штрафують на 1,5 тисячі євро
Чотири сербські клуби Першої ліги, позбавлені очок і оштрафовані за участь в договірних матчах.
Про це повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Сербії.
З учасників матчів БСК Борча - ЧСК Півара і Бежанія - Мачва були зняті по три очки. Також кожна з цих команд була оштрафована на 200 тис. динарів (близько € 1630 тис.).
Також у футбольному союзі Сербії проводять розгляди щодо Оджака і Будочності, а також деяких матчів суперліги, по якій були отримані заявки від УЄФА.
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