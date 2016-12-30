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95 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 15:00
Екс-гравець Чорноморця змінив чергову команду в чемпіонаті Білорусі
Український екс-півзахисник Чорноморця Сергій Рожок підписав контракт з ФК Вітебськ.
Про це повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.
Термін і умови угоди не розголошуються.
До Вітебська Рожок грав за білоруські ФК Мінськ, Бєлшина, а останнім клубом українця був Нєман, за який він провів десять матчів.
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29.12.2016
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