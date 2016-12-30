Петиція з проханням націоналізувати Дніпро за два дні не набрала і сотні голосів

Як відомо, на сайті президента України була зареєстрована петиція з пропозицією розглянути можливість націоналізації ФК Дніпро то його прикріплення до націоналізованого раніше "Приватбанку".

Наразі триває збір підписів. "За" висловилися поки що лише 49 з необхідних 25 тисяч осіб.

До завершення розгляду заяви залишилося 88 днів.

Нагадаємо, була інформація, що Дніпро почав виплачувати борги співробітникам клубу.