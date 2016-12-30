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87 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 16:22
Шахтар віддав ще одного свого захисника в оренду в Іллічівець
Захисник Шахтаря Максим Жичиков перейшов на правах оренди в Іллічівець.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Другу частину сезону він проведе у Першій лізі у складі маріупольського клубу.
Нагадаємо, що у першій частині Жичиков грав за ФК Олександрія, але не підійшов тренерам.
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