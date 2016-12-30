Шахтар віддав ще одного свого захисника в оренду в Іллічівець

Захисник Шахтаря Максим Жичиков перейшов на правах оренди в Іллічівець.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Другу частину сезону він проведе у Першій лізі у складі маріупольського клубу.

Нагадаємо, що у першій частині Жичиков грав за ФК Олександрія, але не підійшов тренерам.