Тернопіль на втягуючому зборі проглянув десятьох потенційних новачків

У четвер, 29 грудня, ФК Тернопіль завершив 10-денний втягувальний навчально-тренувальний збір.

Про це повідомив клубній прес-службі виконувач обов’язків головного тренер клубу Василь Матвійків.

Протягом цих днів футболісти займалися здебільшого загально-фізичною підготовкою, як на свіжому повітрі, так і у спортивному залі.

Також на цьому зборі тренери переглянути близько 10-ти потенційних новачків команди.