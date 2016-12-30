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38 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 16:28
Тернопіль на втягуючому зборі проглянув десятьох потенційних новачків
У четвер, 29 грудня, ФК Тернопіль завершив 10-денний втягувальний навчально-тренувальний збір.
Про це повідомив клубній прес-службі виконувач обов’язків головного тренер клубу Василь Матвійків.
Протягом цих днів футболісти займалися здебільшого загально-фізичною підготовкою, як на свіжому повітрі, так і у спортивному залі.
Також на цьому зборі тренери переглянути близько 10-ти потенційних новачків команди.
|Світлина ФК Тернопіль
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29.12.2016
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