Колумбійський клуб хоче продовжити оренду півзахисника Динамо

Колумбійський Мільонаріос веде переговори з Динамо про продовження оренди півзахисника Андреса Ескобара.

Про це повідомляє colombia.as.com.

Раніше футболіст спростував інформацію, згідно з якою він не хоче залишатися у Мільонаріосі.

Тоді були чутки, що Ескобара не влаштовує зарплата, інформує dynamomania.com.