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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 16:45
Колумбійський клуб хоче продовжити оренду півзахисника Динамо
Колумбійський Мільонаріос веде переговори з Динамо про продовження оренди півзахисника Андреса Ескобара.
Про це повідомляє colombia.as.com.
Раніше футболіст спростував інформацію, згідно з якою він не хоче залишатися у Мільонаріосі.
Тоді були чутки, що Ескобара не влаштовує зарплата, інформує dynamomania.com.
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