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212 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 17:00
Офіційно: грецький Платаніас представив українця Мочуляка
ФК Платаніас офіційно повідомив про підписання контракту з українцем Ренатом Мочуляком.
Про це інформує офіційний сайт грецького клубу.
Угоду підписано на 2,5 року.
Спочатку Мочуляк буде заявлений на молодіжну команду (U-20).
Нагадаємо, чутки про переїзд вихованця Динамо у Греції почалися у листопаді.
А кілька тижні тому стало точно відомо, що Динамо втрачає гравця з команди U-19.
|Ренат Мочуляк. Світлина ФК Платаніас
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