La Gazzetta dello Sport: Наполі цікавиться Ярмоленком

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко потрапив у сферу інтересів Наполі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський клуб бачить в особі Ярмоленка можливого дублера для Хосе Кальєхона.

В якості ще одного кандидата на підмінну іспанцеві неаполітанці розглядають Амато Чічіретті з Беневенто.

Наполі планує покинути хавбек Омар Ель-Каддурі, що і змушує клуб вийти на трансферний ринок, пише Трибуна.

У поточному сезоні УПЛ 27-річний хавбек провів 14 матчів і забив 4 голи.

Раніше повідомлялося, що гравці Динамо Ярмоленко та Хачеріді не мають пропозицій від іноземних клубів.