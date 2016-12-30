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187 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 18:55
La Gazzetta dello Sport: Наполі цікавиться Ярмоленком
Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко потрапив у сферу інтересів Наполі.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Італійський клуб бачить в особі Ярмоленка можливого дублера для Хосе Кальєхона.
В якості ще одного кандидата на підмінну іспанцеві неаполітанці розглядають Амато Чічіретті з Беневенто.
Наполі планує покинути хавбек Омар Ель-Каддурі, що і змушує клуб вийти на трансферний ринок, пише Трибуна.
У поточному сезоні УПЛ 27-річний хавбек провів 14 матчів і забив 4 голи.
Раніше повідомлялося, що гравці Динамо Ярмоленко та Хачеріді не мають пропозицій від іноземних клубів.
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