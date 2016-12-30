Екс-півзахисник Карпат продовжить кар'єру в Польщі

Екс-півзахисник Карпат Артур Карноза може продовжити кар'єру в Заглембе.

Карноза вже пройшов медогляд в польському клубі, а також був присутнім на трибунах на матчі проти Пяста.

На даний момент 26-річний хавбек ще не підписав контракт з клубом, але переговори перебувають на завершальній стадії, пише Трибуна.

Заглембе після 20 турів чемпіонату Польщі займає 6-е місце в турнірній таблиці.