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133 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 19:01
Екс-півзахисник Карпат продовжить кар'єру в Польщі
Екс-півзахисник Карпат Артур Карноза може продовжити кар'єру в Заглембе.
Карноза вже пройшов медогляд в польському клубі, а також був присутнім на трибунах на матчі проти Пяста.
На даний момент 26-річний хавбек ще не підписав контракт з клубом, але переговори перебувають на завершальній стадії, пише Трибуна.
Заглембе після 20 турів чемпіонату Польщі займає 6-е місце в турнірній таблиці.
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