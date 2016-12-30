Останнє в розділі
50 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 19:26
Екс-голкіпер збірної України Вірт став старшим тренером Вереса
Екс-голкіпер збірної України та Шахтаря Юрій Вірт працюватиме старшим тренером у Вересі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"До Народного Клубу мене запросив Володимир Мазяр. З ним ми починали працювати ще у кам’янській Сталі. Знаходили спільну мову, бо маємо схоже бачення футболу. Ще влітку Володимир Іванович кликав мене до себе у Рівне. Мені подобається проект Народного Клубу", - повідомив він.
"Перед футболістами і тренерським штабом стоять дуже амбітні завдання. А серйозні завдання – це завжди цікаво. Для мене – це новий виклик. Крім того, завжди хотів знову попрацювати разом з Володимиром Мазяром", – сказав Вірт.
— 0
|
29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua