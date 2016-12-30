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30.12.2016  19:26

Екс-голкіпер збірної України Вірт став старшим тренером Вереса

Екс-голкіпер збірної України та Шахтаря Юрій Вірт працюватиме старшим тренером у Вересі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"До Народного Клубу мене запросив Володимир Мазяр. З ним ми починали працювати ще у кам’янській Сталі. Знаходили спільну мову, бо маємо схоже бачення футболу. Ще влітку Володимир Іванович кликав мене до себе у Рівне. Мені подобається проект Народного Клубу", - повідомив він.

"Перед футболістами і тренерським штабом стоять дуже амбітні завдання. А серйозні завдання – це завжди цікаво. Для мене – це новий виклик. Крім того, завжди хотів знову попрацювати разом з Володимиром Мазяром", – сказав Вірт.
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