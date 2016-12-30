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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 19:45
Українець Нойок визнаний найкращим гравцем сезону в мінському Динамо
Український захисник Олександр Нойок визнаний найкращим гравцем сезону в мінському Динамо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Опитування складалося з трьох етапів: серед працівників клубів і тренерського складу динамівської академії, серед спортивних журналістів Білорусі і серед вболівальників.
За підсумками комплексного опитування перемогу здобув 24-річний захисник.
Замкнув трійку кращих ще один українець Юрій Габовда.
Нойок у минулому сезоні чемпіонату Білорусі провів 29 матчів.
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29.12.2016
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