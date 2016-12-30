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390 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
30.12.2016  19:56

Шахтар і Бешикташ погодили оренду Соболя

Захисник збірної України і Зорі Едуард Соболь близький до переходу в турецький Бешикташ.

Як повідомляє турецьке видання Мilliyet, "чорні орли" вже погодили умови оренди захисника з донецьким Шахтарем.

Як відомо, керівництво турецького клубу хоче посилити позицію лівого захисника, яка вважається в команді проблемною.

Раніше повідомлялося, що в міжсезоння Соболь може повернутися у Шахтар.
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