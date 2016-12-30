Валенсія залишилася без головного тренера

Чезаре Пранделлі повідомив Валенсію про рішення залишити посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

59-річний Пранделлі пропрацював з Валенсією всього три місяці.

Фахівець очолив команду на початку жовтня, підписавши контракт на три роки.

У таблиці іспанського чемпіонату Валенсія після 15 турів розташовується на 17-й сходинці.