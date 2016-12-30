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106 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 20:17
Валенсія залишилася без головного тренера
Чезаре Пранделлі повідомив Валенсію про рішення залишити посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
59-річний Пранделлі пропрацював з Валенсією всього три місяці.
Фахівець очолив команду на початку жовтня, підписавши контракт на три роки.
У таблиці іспанського чемпіонату Валенсія після 15 турів розташовується на 17-й сходинці.
|Чезаое Пранделлі. Світлина Reuters
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29.12.2016
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