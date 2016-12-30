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81 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 20:40
Бланко-Лещука визнано найкращим гравцем Карпат у 2016 році
Завершилось голосування, що мало на меті визначити найкращого футболіста Карпат у 2016-му році.
Читачі офіційного сайту ФК Карпати вибрали переможця – аргентинця Ґуставо Бланко-Лещука, на рахунку якого вже дев’ять голів, сім з яких нападник забив у цьому сезоні.
На другому місці опинився Ігор Худоб’як, який нещодавно отримав найголовніший фанатський приз – "Зірку Карпат".
Нагадаємо, що цю нагороду вболівальники вручають щороку, а капітан отримає її вже третє у своїй кар’єрі.
А ось закривають Топ-3 найкращих за версією читачів сайту захисник Денис Мірошніченко та Іван Лобай, які набрали однакову кількість голосів.
|Густаво Бланко-Лещук. Світлина FootBoom
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29.12.2016
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