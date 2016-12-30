Півзахисники Шахтаря Тайсон і Бернард не перейдуть в Сантос

Півзахисники Шахтаря Бернард і Тайсон, швидше за все, продовжать кар'єру в нинішньому клубі.

Сантос був зацікавлений в придбанні обох атакуючих хавбеків, але завершив свої спроби придбати гравців.

Вся справа в тому, що у бразильців висока заробітна плата, а Бернард, до того ж, пов'язаний тривалим контрактом з гірниками.

Тепер Сантос спробує дістати одного-двох гравців з чемпіонату Бразилії, пише Campeones.uа з посиланням на GloboeSporte.

Раніше повідомлялося, що Бернард заявив, що хотів би залишитися в донецькій команді.