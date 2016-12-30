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194 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 20:50
Півзахисники Шахтаря Тайсон і Бернард не перейдуть в Сантос
Півзахисники Шахтаря Бернард і Тайсон, швидше за все, продовжать кар'єру в нинішньому клубі.
Сантос був зацікавлений в придбанні обох атакуючих хавбеків, але завершив свої спроби придбати гравців.
Вся справа в тому, що у бразильців висока заробітна плата, а Бернард, до того ж, пов'язаний тривалим контрактом з гірниками.
Тепер Сантос спробує дістати одного-двох гравців з чемпіонату Бразилії, пише Campeones.uа з посиланням на GloboeSporte.
Раніше повідомлялося, що Бернард заявив, що хотів би залишитися в донецькій команді.
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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