Мессі визнаний кращим плеймейкером 2016-го року за версією IFFHS
Аргентинський футболіст Барселони Ліонель Мессі визнаний кращим плеймейкером року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Другим став партнер Мессі по Барселоні іспанець Андреас Іньєста, а замкнув топ-3 німецький півзахисник Реала Тоні Кроос.
Топ-5 кращих плеймейкерів виглядає наступним чином:
1. Ліонель Мессі (Барселона) - 172 очки
2. Андрес Іньєста (Барселона) - 66
3. Тоні Кроос (Реал) - 45
4. Месут Езіл (Арсенал) - 39
5. Ріяд Марез (Лестер), Лука Модрич (Реал) - 36
Раніше повідомлялося, що кращим голкіпером 2016-го року було визнано Мануеля Нойєра, який захищає кольори мюнхенської Баварії.
Нагадаємо, кращим арбітром серед жінок було визнано українку Катерину Монзуль, а кращим клубним тренером було визнано наставника Атлетико Дієго Сімеоне.
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29.12.2016
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