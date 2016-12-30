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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]30.12.2016 21:28
Фонсека візьме Арабідзе на збори з основною командою Шахтаря
Грузинський нападник Гіоргі Арабідзе відправитися на збори з основною командою донецького Шахтаря.
Про це повідомив агент гравця Міхаїл Метревелі.
"Гіоргі Арабідзе отримає можливість повернутися в першу команду ФК Шахтар. 10 забитих м'ячів і 5 гольових передач за дубль "гірників" (U-21) в першій частині сезону, переконали Паулу Фонсеку взяти 18-річного грузинського півзахисника на зимовий підготовчий збір команди, який запланований з 14 по 22 січня", - написав Метревелі в facebook.
Арабідзе є вихованцем тбіліського Локомотива"(33 матчі, 21 гол).
У 2015 році перебрався до табору Шахтаря, за який провів дві зустрічі.
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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