Фонсека візьме Арабідзе на збори з основною командою Шахтаря

Грузинський нападник Гіоргі Арабідзе відправитися на збори з основною командою донецького Шахтаря.

Про це повідомив агент гравця Міхаїл Метревелі.

"Гіоргі Арабідзе отримає можливість повернутися в першу команду ФК Шахтар. 10 забитих м'ячів і 5 гольових передач за дубль "гірників" (U-21) в першій частині сезону, переконали Паулу Фонсеку взяти 18-річного грузинського півзахисника на зимовий підготовчий збір команди, який запланований з 14 по 22 січня", - написав Метревелі в facebook.

Арабідзе є вихованцем тбіліського Локомотива"(33 матчі, 21 гол).

У 2015 році перебрався до табору Шахтаря, за який провів дві зустрічі.