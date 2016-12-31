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304 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]31.12.2016 08:21
Фонсека не збирається відпускати з Шахтаря Тайсона
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека не збирається відпускати бразильця Тайсона в іншу команду.
"Тайсон - дуже важливий гравець для мене. Переговорів по ньому зараз бути не може. Я дуже розраховую на нього", - цитує Фонсеку Трибуна з посиланням на Globo.
Раніше повідомлялося, що агенти Тайсона підтвердили факт переговорів футболіста з бразильським клубом.
|Паулу Фонсека
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