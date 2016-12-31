Фонсека не збирається відпускати з Шахтаря Тайсона

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека не збирається відпускати бразильця Тайсона в іншу команду.

"Тайсон - дуже важливий гравець для мене. Переговорів по ньому зараз бути не може. Я дуже розраховую на нього", - цитує Фонсеку Трибуна з посиланням на Globo.

Раніше повідомлялося, що агенти Тайсона підтвердили факт переговорів футболіста з бразильським клубом.