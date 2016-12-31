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412 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]31.12.2016 11:32
Рух з Винників робив Мілевському пропозицію про перехід, але той обрав Росію
Рух з Винників хотів підписати екс-нападника збірної України Артема Мілевського.
Про це заявив спортивний директор Руху Володимир Лапицький.
"Президент і я спілкувалися з агентом Артема Мілевського. Він тоді не міг знайти собі команду. Григорій Петрович реально хотів його бачити у футболці Руху, але Артем вибрав варіант продовження кар'єри в Росії, це його право.
Мені здається, він ще не сказав у футболі свого останнього слова, Мілевський здатний наробити багато шуму в українській прем'єр-лізі", - цитує функціонера офіційний сайт Руху.
Раніше повідомлялося, що Мілевський судитися з Динамо через борги по зарплаті.
Нагадаємо, що Мілевський грає в клубі Першої ліги чемпіонату Росії Тосно.
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