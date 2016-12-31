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31.12.2016  11:32

Рух з Винників робив Мілевському пропозицію про перехід, але той обрав Росію

Рух з Винників хотів підписати екс-нападника збірної України Артема Мілевського.

Про це заявив спортивний директор Руху Володимир Лапицький.

"Президент і я спілкувалися з агентом Артема Мілевського. Він тоді не міг знайти собі команду. Григорій Петрович реально хотів його бачити у футболці Руху, але Артем вибрав варіант продовження кар'єри в Росії, це його право.

Мені здається, він ще не сказав у футболі свого останнього слова, Мілевський здатний наробити багато шуму в українській прем'єр-лізі", - цитує функціонера офіційний сайт Руху.

Раніше повідомлялося, що Мілевський судитися з Динамо через борги по зарплаті.

Нагадаємо, що Мілевський грає в клубі Першої ліги чемпіонату Росії Тосно. 
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