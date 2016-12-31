Калитвинцев може продовжити кар`єру в чемпіонаті Німеччини
Півзахисник Владислав Калитвинцев, що належить Динамо, і який останнім часом виступає на правах оренди за одеський Чорноморець, може продовжити кар'єру в Німеччині.
Про це повідомляє dynamomania.com з посиланням на авторитетне видання Bild.
У послугах 23-річного футболіста зацікавлений клуб Ерцгебирге Ауе.
В даний момент німці ведуть переговори про трансфер Калитвинцева, але поки не відомо, чи хочуть вони узяти його в оренду або підписати повноцінний контракт.
Варто зазначити, що представники Ауе, що виступає в другій Бундеслізі (17-е місце), поки ніяк не коментують цю інформацію. Але, за інформацією все того ж Bild, в клубі бачать в Калитвинцеві футболіста, здатного посилити не лише півзахист, але і атаку.
Раніше сам Калитвинцев спростував інформацію, що отримав травму на відпочинку.
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29.12.2016
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