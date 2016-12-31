Фенербахче підвердив факт переговорів з Караваєвим

Фенербахче поки не оголосив про підписання хавбека Шахтаря Олександра Караваєва.

Але клуб на своєму офіційному сайті підтвердив, що йдуть переговори про оренду гравця до кінця сезону.

Раніше Зоря, за яку Короваєв виступав на правах оренди, оголосила про те, що 24-річний хавбек продовжить кар'єру в Фенербахче.