Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Фенербахче підвердив факт переговорів з Караваєвим
Калитвинцев може продовжити кар`єру в чемпіонаті Німеччини
Рух з Винників робив Мілевському пропозицію про перехід, але той обрав Росію
Фонсека не збирається відпускати з Шахтаря Тайсона
Чемпіонат Англії. Халл та Евертон переможця не виявили. Матч 19-го туру
Високі запити по зарплаті Ярмоленка можуть стати проблемою при переході в Наполі


Новини
17:00
Футбол. Фенербахче підвердив факт переговорів з Караваєвим
14:01
Інше. З Новим Роком і Різдвом Христовим, шановні читачі!
12:26
Олімпіада. Президент МОК анонсував нові санкції до Росії через допінг
12:07
Футбол. Калитвинцев може продовжити кар`єру в чемпіонаті Німеччини
11:59
Єдиноборства. В Росії підстрелили бійця Мірзаєва, який кілька років тому вбив студента у Москві
11:46
Теніс. WTA Брісбен. Бондаренко та Козлова пробилися до фіналу кваліфікації
11:32
Футбол. Рух з Винників робив Мілевському пропозицію про перехід, але той обрав Росію
09:16
Теніс. Cвітоліна, Цуренко та Дологополов дізналися суперників в Брісбені
09:01
Фігурне катання. У російських фігуристів можуть відібрати медалі ОІ-2014 через допінг
08:43
Баскетбол. НБА. Індіана виграла в Чикаго, Голден Стейт долає Даллас. Інші матчі
Усі новини
224 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
31.12.2016  17:00

Фенербахче підвердив факт переговорів з Караваєвим

Фенербахче поки не оголосив про підписання хавбека Шахтаря Олександра Караваєва.

Але клуб на своєму офіційному сайті підтвердив, що йдуть переговори про оренду гравця до кінця сезону.

Раніше Зоря, за яку Короваєв виступав на правах оренди, оголосила про те, що 24-річний хавбек продовжить кар'єру в Фенербахче.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
31.12.2016

Київське Динамо завтра. Чи є перспектива й у кому вона?
В контексті перманентної кризи в таборі киян, Чемпіон звертається до головного у сучасному футболі – кадрів
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter