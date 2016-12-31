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224 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]31.12.2016 17:00
Фенербахче підвердив факт переговорів з Караваєвим
Фенербахче поки не оголосив про підписання хавбека Шахтаря Олександра Караваєва.
Але клуб на своєму офіційному сайті підтвердив, що йдуть переговори про оренду гравця до кінця сезону.
Раніше Зоря, за яку Короваєв виступав на правах оренди, оголосила про те, що 24-річний хавбек продовжить кар'єру в Фенербахче.
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31.12.2016
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