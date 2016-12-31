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31.12.2016  20:00

Чемпіонат Англії. 19 тур. МЮ та Челсі виграли. Інші матчі

Чемпіонат Англії з футболу сезон 2016/2017

19-й тур

31 грудня

Челсі – Сток Сіті 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Кейхілл (34), 1:1 – Мартінс Інді (43), 2:1 – Вілліан (57), 2:2 – Крауч (64), 3:2 – Вілліан (75), 4:2 – Дієго Коста (85).
Челсі: Куртуа, Давид Луїз, Кейхіл, Алонсо, Аспілікуета, Фабрегас (Матич, 73), Мозес (Іванович, 82), Вілліан (Чалоба, 84), Канте, Азар, Дієго Коста.
Сток Сіті: Грант, Шоукросс, Пітерс, Джонсон, Мартінс Інді, Аллен, Адам, Афеллай (Імбула, 62), Шакирі (Кркич, 61), Крауч, Діуф.
Попередження: Мозес (24), Фабрегас (59), Алонсо (70), Діуф (70), Адам (86).

Манчестер Юнайтед – Мідлсбро 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Лідбіттер (67), 1:1 – Марсьяль (85), 2:1 – Погба (86).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсія, Смоллінг (Решфорд, 72), Байі, Блінд (Рохо, 64), Феллайні (Мата, 64), Еррера, Погба, Мхітарян, Марсьяль, Ібрагимович.
Мідлсбро: Вальдес, Чемберс, Френд, Еспіноса, Гібсон, де Рон, Лідбіттер (Клейтон, 78), Траоре (Фабіо, 82), Форшоу, Даунінг (Рамірес, 63), Негредо.
Попередження: Блінд (57), Чемберс (90).

Бернлі – Сандерленд 4:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Грей (31), 2:0 – Грей (51), 3:0 – Грей (54), 4:0 – (Барнс 64-пен), 4:1 – Дефо (71).
Бернлі: Хітон, Кін, Ворд, Лоутон, Мі, Арфілд, Марні, Дефур (Гудмундссон, 68), Бойд, Барнс (Тарковскі, 85), Грей (Воукс, 78).
Сандерленд: Манноне, Коне (Ндонг, 24), Джилободжи, ван Анхолт, О′Ши (Лав, 72), Ларссон, Янузай, Джонс, Аничебе (Пієнар, 46), Дефо, Боріні.
Попередження: Джонс (42), Марні (45).

Лестер – Вест Хем 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Слімані (20).
Лестер: Шмейхель, Морган, Чілуелл, Сімпсон, Хут, Грей (Окадзакі, 80), Дрінкуотер, Олбрайтон, Амарті, Марез (Фукс, 70), Слімані (Ульоа, 83).
Вест Хем: Рендолф, Огбонна, Рід, Крессуелл, Нордтвейт, Нобл (Лансіні, 57), Куяте (Фернандеш, 78), Пайет, Антоніо, Айю (Фегулі, 65), Керролл.
Попередження: Хут (44), Огбонна (45), Амарті (47), Олбрайтон (66), Нордтвейт (71), Шмейхель (72), Сімпсон (83), Лансіні (84).

Саутгемптон – Вест Бромвич 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Лонг (41), 1:1 – Філліпс (43), 1:2 – Робсон-Кану (50).
Саутгемптон: Форстер, Йосіда, ван Дейк, Мартіна (Ворд-Проуз, 75), Маккуін, Хейбьєрг (Родрігес, 52), Ромеу, Буфаль, Девіс, Тадич (Сімс, 74), Лонг.
Вест Бромвич: Фостер, Маколі, Ньом (Макклейн, 46), Доусон, Еванс, Робсон-Кану (Рондон, 72), Філліпс, Шадли (Моррісон, 53), Якоб, Брант, Флетчер.
Попередження: ван Дейк (32), Ньом (36), Робсон-Кану (52), Доусон (75), Буфаль (77).
Вилучення: ван Дейк (89).

Суонсі – Борнмут 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – Афобе (25), 0:2 – Фрейзер (45), 0:3 – Кінг (48).
Суонсі: Фабіаньскі, Амат, Тейлор, Нотон, Моусон, Кі Сон Ен, Бріттон (Корк, 66), Фер (Барроу, 38), Дайер, Сігурдссон, Льоренте (Макберні, 57).
Борнмут: Боруц, Кук, Деніелс, Френсіс, Аке, Артер, Серман (Гослінг, 89), Вілшер, Фрейзер (Кінг, 73), Станіслас (Сміт, 73), Афобе.
Попередження: Кі Сон Ен (1), Амат (34).
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