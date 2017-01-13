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271 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
13.01.2017  10:52

Миколаїв може знятись з Першої ліги через санкції ФФУ

Нинішнє керівництво футбольного клубу Миколаїв відмовляється платити борги своїх попередників, через які КДК ФФУ заборонив реєструвати нових гравців.

Про це повідомив головний тренер Миколаєва Руслан Забранський.

За попереднього керівництва клуб заборгував більше 200 тисяч гривень.

Більша частина суми є боргом по зарплаті екс-тренерам Олегу Федорчуку і Юрію Смагіну.

"Борги потрібно було знімати тоді, коли вони утворилися, ще 3 роки тому і зі старого керівництва клубу. Ми обурені, що нас не попередили про санкції, не запросили на засідання, де приймалося рішення про заборону заявляти нам нових футболістів", - сказав тренер.

"Рішення ФФУ не піддається ніякому аналізу", – сказав Забранський.

Окрім того Забранський зазначив, що клуб через дану ситуацію може знятись з чемпіонату Першої ліги.

Така ж позиція і в основного інвестора Миколаєва Сергія Кантора, пише niksport.com.ua.

Зазначимо, що Миколаїв є півфіналістом Кубка України.

У разі зняття з Першої ліги клуб може припинити свою у часть і в Кубку України.
Коментарі
 — 1
Олександр Крамар _ 13.01.2017 12:25
ФФУ веде український футбол до повного розвалу. Інакше кажучи, знищують самі себе. З Павелком все ясно. Це його основна задача з дня приходу в ФФУ. Але невже немає нормальних людей, які б думали про український футбол. Позапихали носи в одне місце і сидять. Хто-небудь чув Маркевича?
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