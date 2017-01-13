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65 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.01.2017 11:41
Чорноморець проведе на зборах в Туреччині 8 контрольних матчів
Одеський Чорноморець планує провести тритижневий турецький збір.
Про це повідомив генеральний директор клубу Сергій Керницький.
"Як і було заплановано раніше, зимові канікули наших футболістів триватимуть з 14 грудня по 14 січня. Після того, як команда пройде медкомісію, вона приступить до втягуючого збору, який відбудеться у себе в Совіньоні. Тут же будуть зіграні два контрольні матчі", - зазначив він.
"27 січня гравці та тренери відправляться на тритижневий збір до Туреччини, де пробудуть до 17 лютого і проведуть орієнтовно вісім спарингів", - повідомив функціонер, слова якого наводить СЭ в Украине.
Раніше стало відомо, що екс-гравці Чорноморця Артем Філімонов та Євген Боровик підписали контракти з Карпатами.
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