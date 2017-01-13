Бешикташ зробив ще одну пропозицію по Соболю

Бешикташ, який намагається зміцнити лівий фланг оборони, зробив ще одну пропозицію Шахтарю по Едуарду Соболю.

За інформацією fanatik.com.tr, донецькому клубу запропоновано 1,5 мільйона євро за лівого захисника, який на правах оренди грає в Зорі, пише ua-football.com.

Зазначачимо, що за інформацією турецьких ЗМІ Бешикташ хотів орендувати захисника на півтора року.

Раніше стало відомо, що Едуард Соболь та Іван Петряк не покинуть Зорю без дозволу клубу.