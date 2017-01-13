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13.01.2017  12:33

Гендиректор Карпат: Шабанов не їде на збори з нашим клубом

Захисник Волині Артем Шабанов, якого сватали в Карпати, не поїде на збори з львівським клубом.

Про це заявив генеральний директор Карпат Юрій Дячук-Ставицький, який розповів про можливе посилення команди.

"Чи буде Шабанов в Карпатах? Невідомо, чи буде. На збори не їде", - зауважив він.

"Прізвищ не називатимемо, тому що невідомо, чи будуть грати ці гравці у нас. Ті футболісти ще якось пов'язані з іншими клубами. Клуби нам дали можливість їх переглянути. Тоді ми будемо вирішувати питання трансферів", - наводить слова Дячука-Ставицького Трибуна з посиланням на телеканал Футбол.

Про це, що Карпати хочуть підписати Шабанова, повідомлялося раніше.
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