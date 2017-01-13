Олександрія розірвала контракт із захисником Матвєєвим

Захисник Олександр Матвєєв більше не є гравцем Олександрії.

За словами Володимира Шарана, клуб і футболіст домовилися про дострокове розірвання контракту, і тепер він має намір перейти в іншу команду, зацікавлену в його послугах.

Раніше повідомлялося, що Богдан Боровський, який не зумів пробитися в основу, перейшов в Інгулець.

У цьому клубі він виступатиме на правах оренди, пише СЭ в Украине.

Раніше повідомлялося, що Олександрія 15-го січня вирушає на збір до Туреччини, де проведе чотири спаринги.

Також стало відомо, що Олександрія перегляне захисника Скали.