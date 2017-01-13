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32 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.01.2017 12:48
Олександрія розірвала контракт із захисником Матвєєвим
Захисник Олександр Матвєєв більше не є гравцем Олександрії.
За словами Володимира Шарана, клуб і футболіст домовилися про дострокове розірвання контракту, і тепер він має намір перейти в іншу команду, зацікавлену в його послугах.
Раніше повідомлялося, що Богдан Боровський, який не зумів пробитися в основу, перейшов в Інгулець.
У цьому клубі він виступатиме на правах оренди, пише СЭ в Украине.
Раніше повідомлялося, що Олександрія 15-го січня вирушає на збір до Туреччини, де проведе чотири спаринги.
Також стало відомо, що Олександрія перегляне захисника Скали.
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