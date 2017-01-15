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15.01.2017  23:50

Чемпіонат Італії. Фіорентина перемогла Ювентус. Інші матчі 20-го туру

Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017

20-й тур

15 січня

Кальярі - Дженоа 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - Сімеоне (28), 1:1 - Борьєлло (40), 2:1 - Жоао Педро (44), 3:1 - Борьєлло (60), 3:1 - Фаріас (64, пен)

Кальярі: Біттенкур, Ісла, Чеппітеллі, Капуано, Мурру, Дессена, Тахцідіс, Барелла (Мунарі, 83), Жоао Педро (Саламон, 81), Фаріас (Сау, 75), Боррьєлло

Дженоа: Ламанна, Іццо, Бурдіссо, Муньос, Еденілсон, Катальді, Кофі (Нінкович, 58), Лаксальт (Лазович, 75), Рігоні, Окампос (Пінілья, 65), Сімеоне

Попередження: Катальді (33), Капуано (49), Жоао Педро (52), Коломбо (60), Фаріас (65), Рігоні (76)

Вилучення: Капуано (79)

Лаціо - Аталанта 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - Петанья (21), 1:1 - Мілінкович-Савич (45), 2:1 - Іммобіле (68, пен)

Лаціо: Маркетті, Баштуш, де Врей, Раду, Феліпе Андерсон (Воллес, 82), Пароло, Лулич, Мілінкович-Савич, Біглія, Луїс Альберто (Габаррон, 55), Іммобіле (Джорджевич, 86)

Аталанта: Беріша, Масьєлло, Кальдара, Зуканович (Д'Алессандро, 78), Конко (Грассі, 28), Куртич (Палоскі, 74), Спінаццола, Гомес, Фройлер, Конті, Петанья

Попередження: Іммобіле (21), Пароло (43), Конті (55), Лулич (58), Біглія (87), Мілінкович-Савич (88), Грассі (90)

Сампдорія - Емполі 0:0

Сампдорія: Пуджоні, Шкріньяр, Реджіні, Педру Перейра, Лінетті, Торрейра, Альварес (Джурічич, 81), Паломбо, Прат (Фернандеш, 68), Шик, Муріель (Квальярелла, 85)

Емполі: Скорупськи, Беллуши, Паскуаль, Лоріні, Чосич (Коста, 56), Сапонара, Ель-Хаджи, Кроче, Крунич (Тельо, 90), Марілунго (Пуччареллі, 65), Мчедлідзе

Попередження: Паломбо (29), Педру Перейра (39), Чосич (39), Лінетті (39), Ель-Хаджи (89), Мчедлідзе (90)

Наполі - Пескара 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - Тонеллі (47), 2:0 - Гамшик (49), 3:0 - Мертенс (85), 3:1 - Капрарі (90, пен)

Наполі: Рейна, Стрінич (Маджо, 86), Тонеллі, Альбіоль, Хюсай, Мертенс, Зелінськи (Аллан, 65), Кальєхон, Гамшик, Інсіньє (Джаккеріні, 80), Жоржиньо

Пескара: Біссаррі, Жупарич, Крешенци, Кода, Беналі, Бруно (Форназьє, 64), Крістанте, Мемушай, Верре (Черрі, 70), Капрарі, Джилардіно (Мітріце, 70)

Попередження: Коду (40), Тонеллі (43), Бена (44), Біссаррі (54)

Удінезе - Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Наїнгголан (12) 

Удінезе: Карнезіс, Феліпе, Ларангейра, Самір, Фараоні, Фофана, Кумс (Евандро, 74), Янкто (Періца, 52), де Пауль, Терео, Сапата (Хадльвредссон, 69)

Рома: Щенсни, Фасіо, Жезус, Емерсон, Манолас, Наїнгголан, Паредес, Ель-Шаараві (Тотті, 63), Стротман, Бруно Перес, Джеко

Попередження: Жезус (40), Феліпе (75), Фофана (77)

Сассуоло - Палермо 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - Квайсон (9), 1:1 - Матрі (15), 2:1 - Рагуза (24), 3:1 - Матрі (66), 4:1 - Політано (83)

Сассуоло: Консільї, Ачербі, Летсхерт, Пелузо, Лірола, Рагуза, Аквілані, Берарді (Політано, 77), Маццителлі, Річчі (Дефрель, 65), Матрі (Данкан, 82)

Палермо: Посавец, Гонсалес, Гольданіга, Пеццелла, Вітієлло (Морганелла, 46), Квайсон (Балог, 78), Яяло, Ембало (Діаманті, 61), Бруно Енріке, Рісполі, Несторовськи

Попередження: Квайсон (34), Маццителлі (47), Лірола (71), Гольданіга (74)

Фіорентина - Ювентус 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Калінич (37), 2:0 - Бадель (54), 2:1 - Ігуаїн (58)

Фіорентина: Тетерушану, Олівера, Родрігес, Асторі, Бадель, Санчес, Валеро (Илічич, 85), Весіно, Бернардескі (Крістофоро, 76), Кьєза (Тельо, 81), Калінич

Ювентус: Буффон, Бонуччі, Кьєлліні, Алекс Сандро, Бардзальї (Манджукич, 79), Стураро (П'яца, 61), Хедіра, Маркізіо (Рінкон, 77), Куадрадо, Дібала, Ігуаїн

Попередження: Стураро (26), Весіно (29), Кьєлліні (33), Кьєза (53), Алекс Сандро (82), Бонуччі (88), Калінич (90), Дібала (90)

    І В Н П М О
  1 Ювентус 19 15 0 4 40-16 45
  2 Рома 20 14 2 4 41-18 44
  3 Наполі 20 12 5 3 45-23 41
  4 Лаціо 20 12 4 4 35-22 40
+2 5 Інтер 20 11 3 6 33-23 36
-1 6 Мілан 18 11 3 4 28-20 36
-1 7 Аталанта 20 11 2 7 32-24 35
+1 8 Фіорентина 19 8 6 5 30-25 30
-1 9 Торіно 19 8 5 6 36-27 29
+4 10 Кальярі 20 8 2 10 31-44 26
-1 11 Удінезе 20 7 4 9 25-27 25
-1 12 К'єво 20 7 4 9 21-27 25
  13 Сампдорія 20 6 6 8 22-26 24
-2 14 Дженоа 20 6 5 9 22-27 23
  15 Болонья 19 6 5 8 18-25 23
  16 Сассуоло 20 6 3 11 28-34 21
  17 Емполі 20 4 6 10 11-26 18
  18 Палермо 20 2 4 14 17-40 10
  19 Кротоне 19 2 3 14 14-34 9
  20 Пескара 19 1 6 12 15-36 9
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