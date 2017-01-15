Чемпіонат Італії. Фіорентина перемогла Ювентус. Інші матчі 20-го туру
Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017
20-й тур
15 січня
Кальярі - Дженоа 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - Сімеоне (28), 1:1 - Борьєлло (40), 2:1 - Жоао Педро (44), 3:1 - Борьєлло (60), 3:1 - Фаріас (64, пен)
Кальярі: Біттенкур, Ісла, Чеппітеллі, Капуано, Мурру, Дессена, Тахцідіс, Барелла (Мунарі, 83), Жоао Педро (Саламон, 81), Фаріас (Сау, 75), Боррьєлло
Дженоа: Ламанна, Іццо, Бурдіссо, Муньос, Еденілсон, Катальді, Кофі (Нінкович, 58), Лаксальт (Лазович, 75), Рігоні, Окампос (Пінілья, 65), Сімеоне
Попередження: Катальді (33), Капуано (49), Жоао Педро (52), Коломбо (60), Фаріас (65), Рігоні (76)
Вилучення: Капуано (79)
Лаціо - Аталанта 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - Петанья (21), 1:1 - Мілінкович-Савич (45), 2:1 - Іммобіле (68, пен)
Лаціо: Маркетті, Баштуш, де Врей, Раду, Феліпе Андерсон (Воллес, 82), Пароло, Лулич, Мілінкович-Савич, Біглія, Луїс Альберто (Габаррон, 55), Іммобіле (Джорджевич, 86)
Аталанта: Беріша, Масьєлло, Кальдара, Зуканович (Д'Алессандро, 78), Конко (Грассі, 28), Куртич (Палоскі, 74), Спінаццола, Гомес, Фройлер, Конті, Петанья
Попередження: Іммобіле (21), Пароло (43), Конті (55), Лулич (58), Біглія (87), Мілінкович-Савич (88), Грассі (90)
Сампдорія - Емполі 0:0
Сампдорія: Пуджоні, Шкріньяр, Реджіні, Педру Перейра, Лінетті, Торрейра, Альварес (Джурічич, 81), Паломбо, Прат (Фернандеш, 68), Шик, Муріель (Квальярелла, 85)
Емполі: Скорупськи, Беллуши, Паскуаль, Лоріні, Чосич (Коста, 56), Сапонара, Ель-Хаджи, Кроче, Крунич (Тельо, 90), Марілунго (Пуччареллі, 65), Мчедлідзе
Попередження: Паломбо (29), Педру Перейра (39), Чосич (39), Лінетті (39), Ель-Хаджи (89), Мчедлідзе (90)
Наполі - Пескара 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Тонеллі (47), 2:0 - Гамшик (49), 3:0 - Мертенс (85), 3:1 - Капрарі (90, пен)
Наполі: Рейна, Стрінич (Маджо, 86), Тонеллі, Альбіоль, Хюсай, Мертенс, Зелінськи (Аллан, 65), Кальєхон, Гамшик, Інсіньє (Джаккеріні, 80), Жоржиньо
Пескара: Біссаррі, Жупарич, Крешенци, Кода, Беналі, Бруно (Форназьє, 64), Крістанте, Мемушай, Верре (Черрі, 70), Капрарі, Джилардіно (Мітріце, 70)
Попередження: Коду (40), Тонеллі (43), Бена (44), Біссаррі (54)
Удінезе - Рома 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Наїнгголан (12)
Удінезе: Карнезіс, Феліпе, Ларангейра, Самір, Фараоні, Фофана, Кумс (Евандро, 74), Янкто (Періца, 52), де Пауль, Терео, Сапата (Хадльвредссон, 69)
Рома: Щенсни, Фасіо, Жезус, Емерсон, Манолас, Наїнгголан, Паредес, Ель-Шаараві (Тотті, 63), Стротман, Бруно Перес, Джеко
Попередження: Жезус (40), Феліпе (75), Фофана (77)
Сассуоло - Палермо 4:1 (2:1)
Голи: 0:1 - Квайсон (9), 1:1 - Матрі (15), 2:1 - Рагуза (24), 3:1 - Матрі (66), 4:1 - Політано (83)
Сассуоло: Консільї, Ачербі, Летсхерт, Пелузо, Лірола, Рагуза, Аквілані, Берарді (Політано, 77), Маццителлі, Річчі (Дефрель, 65), Матрі (Данкан, 82)
Палермо: Посавец, Гонсалес, Гольданіга, Пеццелла, Вітієлло (Морганелла, 46), Квайсон (Балог, 78), Яяло, Ембало (Діаманті, 61), Бруно Енріке, Рісполі, Несторовськи
Попередження: Квайсон (34), Маццителлі (47), Лірола (71), Гольданіга (74)
Фіорентина - Ювентус 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Калінич (37), 2:0 - Бадель (54), 2:1 - Ігуаїн (58)
Фіорентина: Тетерушану, Олівера, Родрігес, Асторі, Бадель, Санчес, Валеро (Илічич, 85), Весіно, Бернардескі (Крістофоро, 76), Кьєза (Тельо, 81), Калінич
Ювентус: Буффон, Бонуччі, Кьєлліні, Алекс Сандро, Бардзальї (Манджукич, 79), Стураро (П'яца, 61), Хедіра, Маркізіо (Рінкон, 77), Куадрадо, Дібала, Ігуаїн
Попередження: Стураро (26), Весіно (29), Кьєлліні (33), Кьєза (53), Алекс Сандро (82), Бонуччі (88), Калінич (90), Дібала (90)
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|15
|0
|4
|40-16
|45
|2
|Рома
|20
|14
|2
|4
|41-18
|44
|3
|Наполі
|20
|12
|5
|3
|45-23
|41
|4
|Лаціо
|20
|12
|4
|4
|35-22
|40
|+2
|5
|Інтер
|20
|11
|3
|6
|33-23
|36
|-1
|6
|Мілан
|18
|11
|3
|4
|28-20
|36
|-1
|7
|Аталанта
|20
|11
|2
|7
|32-24
|35
|+1
|8
|Фіорентина
|19
|8
|6
|5
|30-25
|30
|-1
|9
|Торіно
|19
|8
|5
|6
|36-27
|29
|+4
|10
|Кальярі
|20
|8
|2
|10
|31-44
|26
|-1
|11
|Удінезе
|20
|7
|4
|9
|25-27
|25
|-1
|12
|К'єво
|20
|7
|4
|9
|21-27
|25
|13
|Сампдорія
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|-2
|14
|Дженоа
|20
|6
|5
|9
|22-27
|23
|15
|Болонья
|19
|6
|5
|8
|18-25
|23
|16
|Сассуоло
|20
|6
|3
|11
|28-34
|21
|17
|Емполі
|20
|4
|6
|10
|11-26
|18
|18
|Палермо
|20
|2
|4
|14
|17-40
|10
|19
|Кротоне
|19
|2
|3
|14
|14-34
|9
|20
|Пескара
|19
|1
|6
|12
|15-36
|9
|
13.01.2017
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
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