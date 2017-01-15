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15.01.2017
Футбол. Сталь вийшла з відпустки
965 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.01.2017 21:01
Півзахисник Динамо продовжить кар'єру в Чорноморці
Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський, який першу частину сезону провів в оренді в Чорноморці, продовжить виступати за одеський клуб.
Раніше повідомлялося про те, що 22-річний півзахисник може перебратися в Олександрію, що займає четверту сходинку в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що на початку зими Андрієвський повернувся в розташування Динамо, адже термін первісної оренди підійшов до завершення.
Після бесіди з головним тренером Сергієм Ребровим було прийнято рішення знову відправитися в оренду.
Вибір молодого хавбека упав на добре знайомий йому колектив, який очолює Олександр Бабич, стало відомо FootBoom.
У поточному розіграші УПЛ на рахунку футболіста 13 матчів, в яких він відзначився одним голом і трьома результативними передачами.
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13.01.2017
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
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