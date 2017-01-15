Півзахисник Динамо продовжить кар'єру в Чорноморці

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський, який першу частину сезону провів в оренді в Чорноморці, продовжить виступати за одеський клуб.

Раніше повідомлялося про те, що 22-річний півзахисник може перебратися в Олександрію, що займає четверту сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що на початку зими Андрієвський повернувся в розташування Динамо, адже термін первісної оренди підійшов до завершення.

Після бесіди з головним тренером Сергієм Ребровим було прийнято рішення знову відправитися в оренду.

Вибір молодого хавбека упав на добре знайомий йому колектив, який очолює Олександр Бабич, стало відомо FootBoom.

У поточному розіграші УПЛ на рахунку футболіста 13 матчів, в яких він відзначився одним голом і трьома результативними передачами.