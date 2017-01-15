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15.01.2017
Футбол. Сталь вийшла з відпустки
491 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.01.2017 21:24
Кравець відзначився голом у матчі Гранада - Осасуна
Український нападник Гранади Артем Кравець забив свій 5-й гол в чемпіонаті Іспанії.
У матчі проти Осасуни українець вдало зіграв на добиванні та зрівняв рахунок 1:1.
Сталося це на 69-й хвилині матчу.
До цього Кравець забивав у ворота Ейбара, Алавеса, Сельти і Малаги.
Після цього голу Кравець перевершив, зокрема, форварда Барселони Неймара в списку бомбардирів чемпіонату Іспанії.
Більше рахунок у матчі не змінювався - команди зіграли 1:1.
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13.01.2017
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
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