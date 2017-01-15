Кравець відзначився голом у матчі Гранада - Осасуна

Український нападник Гранади Артем Кравець забив свій 5-й гол в чемпіонаті Іспанії.

У матчі проти Осасуни українець вдало зіграв на добиванні та зрівняв рахунок 1:1.

Сталося це на 69-й хвилині матчу.

До цього Кравець забивав у ворота Ейбара, Алавеса, Сельти і Малаги.

Після цього голу Кравець перевершив, зокрема, форварда Барселони Неймара в списку бомбардирів чемпіонату Іспанії.

Більше рахунок у матчі не змінювався - команди зіграли 1:1.