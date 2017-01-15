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15.01.2017
Футбол. Сталь вийшла з відпустки
212 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.01.2017 21:45
Форвард Легії, на якого претендувало Динамо, підписав 4-річний контракт з ПАОКом
Форвард Легії Александар Прійович став гравцем грецького клубу ПАОК.
Про це інформує портал przegladsportowy.pl.
Як відомо, на гравця претендувало київське Динамо, однак Прійович обрав ПАОК, з яким підписав 4-річний контракт.
Повідомляється про суму трансферу у розмірі 1,9 млн. євро.
Також Легія отримає 15% від наступного продажу Прійовича.
26-річний Прійович у цьому сезоні провів 24 матчі у всіх турнірах та забив 8 голів.
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13.01.2017
УПЛ. Підсумки. Відкриття першої частини сезону
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