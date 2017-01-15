Форвард Легії, на якого претендувало Динамо, підписав 4-річний контракт з ПАОКом

Форвард Легії Александар Прійович став гравцем грецького клубу ПАОК.

Про це інформує портал przegladsportowy.pl.

Як відомо, на гравця претендувало київське Динамо, однак Прійович обрав ПАОК, з яким підписав 4-річний контракт.

Повідомляється про суму трансферу у розмірі 1,9 млн. євро.

Також Легія отримає 15% від наступного продажу Прійовича.

26-річний Прійович у цьому сезоні провів 24 матчі у всіх турнірах та забив 8 голів.